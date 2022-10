Der Milliardär Elon Musk hat im Streit um die Übernahme von Twitter erneut eine Kehrtwende vollzogen. Laut Bloomberg hat er Twitter einen Brief geschickt, in dem er eine Übernahme zum vereinbarten Kaufpreis von 54,20 US-Dollar pro Aktie vorschlägt. Musk hat zudem die Pläne in einer Pflichtmeldung an die Börsenaufsicht bestätigt.

Rückzug vom Rückzug

Es bahnt sich eine spektakuläre Wende im Konflikt um die milliardenschwere Übernahme von Twitter an. Musk hatte ursprünglich im April angeboten, Twitter für 44 Milliarden US-Dollar (54,20 US-Dollar pro Aktie) zu kaufen, ein Angebot, das Twitter schließlich annahm. Im Mai legte Musk die Übernahme wegen eines Streits über die angebliche Zahl der Fake- und Spam-Konten bei Twitter „vorübergehend auf Eis“. Twitter erklärte, dass die entsprechenden Konten weniger als fünf Prozent der Nutzer ausmachten, aber Musk war nicht überzeugt.

Im Juli beschloss Musk, dass er Twitter nicht mehr kaufen wollte, und versuchte, den Kauf abzubrechen. Er behauptete, dass Twitter seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei und dass er nicht die von ihm geforderten relevanten Geschäftsinformationen erhalten habe.

Twitter wiederum reichte eine Klage ein, um Musk zu zwingen, den Verkauf fortzusetzen. Twitter beschuldigte ihn, den Betrieb zu stören und den Wert für die Aktionäre zu zerstören. Die erste gerichtliche Auseinandersetzung war für den 17. Oktober angesetzt. Musk will wahrscheinlich den Prozess vermeiden, was zu seiner jüngsten Entscheidung geführt haben dürfte. Da er nun wieder mit an Bord ist, stehen die Chancen gut, dass die Übernahme zustande kommt, falls sich beide Parteien auf die ursprünglichen Vorgaben einigen.