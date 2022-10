o2 hat eine o2 my Prepaid Neukunden Aktion gestartet, die euch vorübergehend ein doppeltes Datenvolumen beschert. Ab sofort verfügen unsere o2 my Prepaid S, M und L-Tarife über doppeltes Highspeed-Datenvolumen zum unveränderten Preis.

Doppeltes Datenvolumen bei o2 my Prepaid

o2 bietet euch nicht nur sogenannte Postpaid-Tarif, sondern auch Prepaid-Tarife an. Ihr bezahlt im Voraus und anschließend steht euch ein bestimmter Leistungsumfang zur Verfügung. Um Kunden die o2 my Prepaid Tarife schmackhafter zu machen, erhöht der Anbieter vorübergehend das Datenvolumen.

Ab sofort verfügen die o2 my Prepaid S, M und L-Tarife über doppeltes Highspeed-Datenvolumen zum unveränderten Preis. Das enthaltene Aktions-Datenvolumen ist jeweils drei Mal buchbar, so dass Neukunden 12 Wochen lang über mehr Datenvolumen verfügen können. Mit dieser Aktion erhalten nicht nur Power User, die sich nicht an einen Laufzeitvertrag binden wollen, eine perfekte Lösung. Auch für alle, die befristet oder kurzfristig viel Datenvolumen benötigen, ist sie sehr hilfreich.

Die Aktionstarife, die bis 27.12.2022 gelten, im Überblick

Natürlich beinhalten die o2 my Prepaid-Tarife nicht nur ein bestimmtes Datenvolumen, sondern auch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz sowie EU-Roaming.

-> Hier geht es zu den o2 my Prepaid Tarifen