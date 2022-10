Apple hatte im vergangenen Monat angekündigt, dass die Preise im App Store für Apps und In-App-Käufe zum 5. Oktober in allen Regionen, die den Euro verwenden, erhöht werden. Eine Ausnahme bilden Abonnements mit automatischer Verlängerung. Die Preiserhöhung wird unter anderem mit der Schwäche des Euro gegenüber dem US-Dollar begründet. Nun nutzt Tim Sweeney die Gelegenheit und kritisiert Apple ein weiteres Mal. So gäbe es laut dem Epic Games CEO keine Rechtfertigung für die Preiserhöhung.

Preisanpassung im App Store

Apple stellt den Entwicklern im App Store zahlreiche Preisstufen für ihre Apps zur Verfügung. Preisstufe 0 entspricht einer kostenlosen App. Je höher die Preisstufe, desto höher der Preis. Bisher wurde die Preisstufe 1 mit 0,99 Euro abgerechnet. Nach der Preiserhöhung sind in der Preisstufe 1 jetzt 1,19 Euro fällig. Die Erhöhung je Preisstufe beträgt in etwa 20 Prozent. So werden in Preisstufe 20 aus 19,99 Euro exakt 23,99 Euro. Die Umstellung ist noch im Gange, so finden sich bislang noch vereinzelte Apps zum alten Preis.

Den Entwicklern steht es natürlich frei, ihren Apps eine neue Preisstufe zuzuordnen. Das wird in der Praxis wahrscheinlich seltener vorkommen, sofern keine Rabatt-Aktion stattfindet. Somit gibt es naturgemäß Kritik an der Preisanpassung – und wo Kritik ist, da ist auch Tim Sweeney nicht weit. Der CEO von Epic Games ist bekannt dafür, Apple verbal anzugreifen. In einer Stellungnahme verglich Sweeney nun Apple mit einem Vermieter, dessen Mieter nirgendwo anders hingehen können, da es keinen alternativen App Store für Entwickler gibt, den sie nutzen könnten.

Wie wir es gewohnt sind, sind Sweeneys Vergleiche abstrakt und versuchen letztendlich nur Apples App Store Politik zu kritisieren. Epic Games hatte im August 2020 wissentlich gegen die Regeln des App Store verstoßen und später eine Klage gegen Apple eingereicht, mit dem Ziel Drittanbieter App Stores in Apples Ökosystem zu ermöglichen. Sweeney schreibt laut MacRumors:

„Stellen Sie sich vor, ein Vermieter würde seinen kleinen Geschäftsmietern sagen, dass sie ihre Preise erhöhen müssen, ohne dass sie ein Mitspracherecht haben oder irgendwo anders hingehen können. Das ist es, was Apple den Entwicklern antut, und zwar aus keinem anderen Grund als um Apples Gewinn zu steigern. Das Unternehmen zwingt den Entwicklern in mehreren Ländern einseitig und ohne jegliche Begründung eine Preiserhöhung auf. Die Entwickler haben keine andere Wahl, als sich dem zu fügen, denn der App Store ist die einzige Möglichkeit, über eine Milliarde iOS-Nutzer zu erreichen.“

Neben den Ländern, die den Euro verwenden, erhöht Apple auch die Preise in Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Pakistan, Polen, Südkorea, Schweden und Vietnam.