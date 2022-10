Erst im Juli dieses Jahres haben wir Wind davon bekommen, dass Apple an einem neuen Film namens „Causeway“ mit Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence arbeitet. Im vergangenen Monat bestätigten die Verantwortlichen, dass der Film am 04. November auf Apples Video-Streaming-Plattform starten wird und nun gibt es den offiziellen Trailer.

„Causeway“: offizieller Trailer ist da

Apple Original Films und A24 den Trailer haben den Trailer zum neuen Drama „Causeway“ mit Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence enthüllt. In dem Drama, unter der Regie von Lila Neugebauer, spielt die Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence Lynsey, eine Militäringenieurin, die nach einer Sprengstoffexplosion mit einer schweren Gehirnverletzung aus Afghanistan in die USA zurückgekehrt ist.

Es ist eine schmerzhafte und langsame Genesung, während sie wieder laufen lernt und ihr Gedächtnis umschult, unterstützt von einer gesprächigen, aber liebevollen Hausmeisterin (Jayne Houdyshell). Aber als sie nach Hause nach New Orleans zurückkehrt, muss sie sich Erinnerungen stellen, die noch schmerzhafter und prägender sind als die, die sie im Dienst hatte – eine Abrechnung mit ihrer Kindheit.

Lynsey bleibt bei ihrer Mutter (Linda Emond), mit der sie ein angespanntes Verhältnis hat, und möchte nur noch zu ihrer Arbeit als Ingenieurin zurückkehren. Ihr Arzt (Stephen McKinley Henderson) ist misstrauisch, und so nimmt sie in der Zwischenzeit einen Job als Poolreinigerin an. Als ihr Truck eine Panne hat, trifft sie auf James Aucoin (Brian Tyree Henry), der in der Autowerkstatt arbeitet und ihr anbietet, sie nach Hause zu fahren. Langsam vertrauen beide einander, um Gesellschaft und Trost zu finden. Wie sich herausstellt, unterdrückt James auch sein eigenes vergangenes Trauma.

Die aufkeimende Freundschaft dieser beiden verletzten Seelen bildet das Zentrum und das Herz von Neugebauers Debütfilm – eine ruhige, aber niederschmetternde und letztlich erhebende Geschichte über die Auseinandersetzung und das Vorwärtskommen.

Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf den Filmstart am 04. November.