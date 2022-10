Glaubt man den jüngsten Gerüchten, so wird Apple im ersten Quartal 2023 ein neues 27 Zoll Mini-LED-Display vorstellen. Dies ist zumindest die Einschätzung des renommierten Display-Analysten Ross Young.

Apple 27 Zoll Mini-LED-Display wird angeblich im Q1/2023 vorgestellt

Analyst Ross Young hat bereits in der Vergangenheit seine „Display-Kenntnisse“ nachgewiesen. Allerdings hat er nicht immer zu 100 Prozent ins Schwarze getroffen. Nun meldet er sich per Twitter (via Macrumors) zu Wort und berichtet, dass Apple die Vorstellung eines neuen 27 Zoll mini-LED-Displays auf das Q1/2023 verschoben hat. Damit könnte der neue Bildschirm zwischen Januar und März debütieren.

In seiner allerersten Einschätzung ging Young davon aus, dass Apple das neue Display zur WWDC im Juni dieses Jahres ankündigt. Allerdings sprach der Analyst bereits im Mai davon, dass sich die Vorstellung auf Oktober verzögert. Nun heißt es, dass Apple auch diesen Zeitplan nicht umsetzt, sondern das neue Display Anfang 2023 präsentieren wird.

Das neue Display soll 27 Zoll groß sein und ProMotion mit einer Bildwiederholfrequenz von 120Hz unterstützen. Aktuell bietet Apple das 6K 32 Zoll Pro Display XDR mit 120Hz sowie das 5K 27 Zoll Studio Display (ohne 120Hz) an.

Aktuell haben wir das Apple Studio Display bei uns im Einsatz. Dabei handelt es sich um ein klasse Display, welches lediglich auf ProMotion verzichtet. Auf der anderen Seite dürfte die ProMotion-Technologie bei einem 27 Zoll Bildschirm auch zu einem entsprechenden Aufpreis führen. Das Studio Display startet bei 1.749 Euro, während ihr für das Pro Display XDR (ohne Standfuß) mindestens 5.499 Euro auf den Tisch legen müsst.