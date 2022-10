Google nutzt den heutigen Abend, um verschiedene Produktneuheiten anzukündigen. So hat der Hersteller das Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro und die Google Pixel Watch angekündigt. Alle neuen Produkte können ab sofort vorbestellt werden und sind ab dem 13. Oktober 2022 im Handel erhältlich.

Pixel 7 (Pro)

Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro sind da. Mit einem 6,3 Zoll Display und schmaleren Rändern ist Pixel 7 bewusst kompakter gestaltet als Pixel 6 und bietet mehr Funktionen und Verbesserungen in einem kleineren Profil. Das neue zirkoniumgestrahlte Aluminium fühlt sich samtig weich in der Hand an, und ihr könnt zwischen drei Farben wählen – ganz nach eurem persönlichen Geschmack: Snow, Obsidian und die neue Farbe Lemongrass.

Pixel 7 Pro verfügt über ein 6,7-Zoll-Display, einen eleganten Rahmen aus poliertem Aluminium und eine Kameraleiste, die durch die drei Farboptionen ergänzt wird: Snow, Obsidian und den neuen Hazel-Farbton.

-> Google Pixel 7 (Pro) bei der Telekom vorbestellen

-> Google Pixel 7 (Pro) bei Vodafone vorbestellen

-> Google Pixel 7 (Pro) bei o2 vorbestellen

Angetrieben werden die neuen Geräte vom Google Tensor G2-Prozessor der zweiten Generation sowie Android 13. Ein Großteil der Verbesserungen liegt im Kamerasystem. Dieses beschreibt Google unter anderem mit folgenden Stichpunkten

Erweitert euren Aktionsradius mit dem bis zu 8-fachen Super-Resolution-Zoom des Pixel 7 und dem bis zu 30-fachen Pixel-Pro-Zoom des Pixel 7 Pro.

Damit könnt ihr scharfe und erstklassige Bilder aus der Ferne aufnehmen. Eure Freunde werden denken, dass ihr direkt am Spielfeldrand gesessen habt, wenn ihr ihnen Bilder zeigt, die ihr beim letzten Fußballspiel gemacht habt. Wir haben außerdem eine optische Qualität erreicht, die der eines 2-fachen Teleobjektivs für das Pixel 7 und eines 10-fachen Teleobjektivs für das Pixel 7 Pro entspricht. So habt ihr die Möglichkeit, eure Aufnahmen bei verschiedenen nahtlosen Zoomstufen kreativ zu gestalten und dabei eine hohe Qualität zu erhalten.

Mit Pixel 7 Pro könnt ihr mit dem Makrofokus sogar noch näher heran, denn er liefert Pixel HDR+ Fotos sogar noch aus bis zu drei Zentimetern Entfernung. Macht Fotos von Blütenblättern, Regentropfen, Federn und anderen winzigen Details mit voller Schärfe und in lebendigen Farben.

Mit „Scharfzeichnen“, einer Funktion von Google Fotos, die zuerst für das Pixel 7 und Pixel 7 Pro verfügbar ist, erweckt ihr verschwommene Fotos wieder zum Leben.

Scharfzeichnen nutzt maschinelles Lernen, um eure unscharfen Bilder zu verbessern – sogar alte Aufnahmen, die ihr möglicherweise schon vor Jahren gemacht habt. Mit nur wenigen Fingertipps könnt ihr Unschärfe und Rauschen entfernen, damit ihr den Moment so klar erleben könnt, wie ihr ihn in Erinnerung habt. Mit Magischer Radierer könnt ihr eure Fotos zudem aufbessern und störende Elemente einfach entfernen.

Wir alle lieben es, Selfies zu machen. Mit der Funktion „Schritt-für-Schritt-Selfie" können nun auch blinde und Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen das perfekte Selfie aufnehmen: Mit einer Kombination aus präzisen Audioanweisungen, kontrastreichen visuellen Animationen und haptischem Feedback. Denn: Selfies sollte jede und jeder machen können.

Videos erhalten mit dem neuen 10-Bit-HDR ein Upgrade. Nehmt hellere, kontrastreichere Videos mit größerem Farbumfang auf. Und mit dem Moviemodus könnt ihr kinoähnliche Videos mit schönem, künstlerisch verschwommenen Hintergrund aufnehmen.

Das eingebundenen Video zeigt euch mehr

Pixel Watch

Google beschreibt die Pixel Watch unter anderem wie folgt

Google Pixel Watch wurde mit Fokus auf Komfort und Langlebigkeit entwickelt. Sie ist elegant für ein schickes Dinner oder ein geschäftliches Meeting, robust gestaltet für sportliche Aktivitäten und eure Trainingseinheiten – und bequem selbst beim Schlafen. Das gewölbte 3D-Glas fügt sich nahtlos in das Gehäuse aus recyceltem Edelstahl ein und verleiht ihr ein elegantes Äußeres und angenehmes Tragegefühl am Handgelenk. Google Pixel Watch ist wasserdicht (bis zu 50 Meter), kratzfest und kann sowohl tags als auch nachts getragen werden. Die Krone – die von einem klassischen Zeitmesser inspiriert ist – steuert das Scrollen auf dem Display, greift auf Shortcuts zu und öffnet das App-Fenster, um euch hilfreiche Informationen zu liefern. Die seitliche Taste oberhalb der Krone öffnet die Apps, die ihr am häufigsten verwendet, sodass eure kürzlich geöffneten Apps nur einen Fingertipp entfernt sind. Haltet sie gedrückt, um schnell auf Google Assistant zuzugreifen – bei der 4G/LTE-Version der Pixel Watch sogar ohne Smartphone in der Nähe.

Das eingebunden Video gibt euch einen näheren Einblick.