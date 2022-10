Wie erfolgreich ist das iPhone 14? Analysten haben bisher widersprüchliche Einschätzungen zu den iPhone 14 Verkäufen abgegeben. Geht es nach dem iPhone-Fertigungspartner Foxconn, hat Apple einen Hit gelandet. So spricht das Unternehmen von Rekorderlösen im September, was vor allem dem iPhone-Start zu verdanken sein soll.

Foxconn-Umsatz deutet gute iPhone 14 Verkaufszahlen an

Foxconn teilte laut CNBC mit, dass sich der Umsatz im September auf umgerechnet 25,9 Milliarden US-Dollar belief, was einem Anstieg von 40,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 83,2 Prozent gegenüber August entspricht. Damit erzielte das Unternehmen einen monatlichen Umsatzrekord.

Dieses massive Umsatzwachstum wurde laut Foxconn durch die „Einführung neuer Produkte und einer reibungslosen Massenproduktion“ sowie durch eine allgemein hohen Nachfrage nach Smart-Devices angetrieben. Foxconn nennt seine Kunden in seinen Gewinnmitteilungen nicht namentlich.

Analysten sind sich jedoch einig, dass dieser Erfolg Apple zu verdanken ist. So gibt beispielsweise Neil Shah, Partner bei Counterpoint Research, an, dass der Rekordumsatz von Foxconn auf die „stürmische Nachfrage“ nach dem höherpreisigen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zurückzuführen sei. Die Pro-Modelle waren schon immer am beliebtesten, wenn eine neue iPhone-Produktreihe auf den Markt kam. Die diesjährige Auftragsverteilung soll noch stärker in Richtung Pro-Modelle gehen als es in den Vorjahren der Fall war.

Für das Weihnachtsquartal zeigt sich Foxconn in seinem Finanzbericht vorsichtig optimistisch und bekräftigt seine Jahresziele. „Gleichwohl müssen die Inflationsdynamik, die Pandemie und die Lieferketten weiterhin genau beobachtet werden“, so Foxconn.

Es gab widersprüchliche Berichte über die Nachfrage nach dem iPhone 14. Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtete letzten Monat, dass Apple Foxconn gebeten habe, die Produktion des iPhone 14 Pro um 10 Prozent zu erhöhen. Bloomberg behauptet derweil, dass das Unternehmen aus Cupertino eine geplante Erhöhung um etwa 6 Millionen zusätzliche Einheiten bis Ende des Jahres aufgegeben habe. Der letztgenannte Bericht sagt jedoch nichts über die Aufteilung aus. Es zeichnet sich jedoch ab, dass zumindest zum Marktstart, das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max die gefragtesten Modelle sind.

Apples deutlichere Strategie für die Produktsegmentierung hat die Kunden anscheinend dazu bewegt, verstärkt zu einem der Pro-Modelle zu greifen. Wie sich die Verkaufszahlen entwickeln werden, wird sich erst in einigen Monaten herausstellen, wenn das wichtige Weihnachtsgeschäft hinter uns liegt. Abzuwarten bleibt auch der Start des iPhone 14 Plus am 7. Oktober.