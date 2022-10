Ab sofort könnt ihr die Shazam-App in Version 15.20 aus dem Apple App Store herunterladen. Mit an Bord ist eine Verbesserung, die dafür sorgt, dass Lieder, die mit Siri identifiziert wurden, auch mit der Mediathek eurer Shazam-App und der Verlaufsansicht euer Musikerkennungen im Kontrollzentrum synchronisiert werden.

Shazam: Update bietet verbesserte Synchronisation erkannter Musiktitel

Seit der Übernahme von Shazam hat Apple die Musikerkennungs-App punktuell weiterentwickelt und das Know-How direkt in iOS integriert, so dass ihr beispielsweise Siri auch ohne Shazam nutzen könnt, um einen bestimmten Song zu identifizieren. Im Grunde genommen, habt ihr mehrere Möglichkeiten, ein bestimmtes Lied mit dem iPhone identifizieren zu lassen. Ihr könnt Siri verwenden, ihr könnt die Shazam-App nutzen oder ihr könnt die Shazam-Musikerkennung über das Kontrollzentrum starten.

Das Problem bestand bis dato allerdings darin, dass die Musikerkennung zwischen den Möglichkeiten nicht synchronisiert wurde. Habt ihr in der Vergangenheit zum Beispiel einen Song per Siri identifiziert, so tauchte dieser nicht in der Verlaufsansicht der Musikerkennung im Kontrollzentrum auf.

Mit dem jüngsten Shazam-Update hat sich Apple nun endlich dieser Problematik an. Songs, die ihr mit Siri unter iOS 16 identifiziert, werden jetzt mit der Mediathek eurer Shazam-App und der Verlaufsansicht euer Musikerkennungen im Kontrollzentrum synchronisiert.