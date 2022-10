In den letzten Wochen wurde der neue Sonos Sub Mini nicht nur angekündigt und zur Vorbestellung freigegeben, wir hatten auch bereits die Möglichkeit, den „kleinen“ Sub für euch ausführlich zu testen. Am heutigen Tag feiert der Sonos Sub Mini seinen offiziellen Verkaufsstart.

Sonos Sub Mini ab heute erhältlich

Ab sofort ist der neue Sonos Sub Mini ehrlich. Frühbesteller erhalten das Produkt ausgeliefert und zudem ist dieses vor Ort bereits in den ersten Stores erhältlich.

Das neueste Mitglied der Sonos Home Entertainment-Familie hat uns im Test mit jeder Menge Bass für kleinere Räume begeistert. Zwei spezielle Tieftöner und die fortschrittliche Audioverarbeitung sorgen für eine dynamische Wiedergabe der tiefen Frequenzen ohne Scheppern und Klappern.

Sonos schreibt

Die fortschrittliche, digitale Signalverarbeitung optimiert den Bass und sorgt für eine perfekte Wiedergabe der niedrigen Frequenzen, wie man es von einem wesentlich größeren Subwoofer erwarten würde. Er ist nahtlos ins Sonos System integrierbar und sorgt in Verbindung mit der Beam oder Ray für ein noch mitreißenderes Filmerlebnis und mit einem Sonos One sorgt er für unvergessliche Hauspartys.

In unseren Augen ist Sonos Sub Mini die ideale Ergänzung für Sonos Beam und Ray in kleinen und mittleren Wohnzimmergrößen (bis zu 40qm). Dies bedeutet natürlich nicht, dass ihr den Sub Mini nicht auch in größeren Räumen zum Einsatz bringen könnt. Je größer der Raum wird, desto geringer wird unserer Meinung nach die Wirkung. Bei größeren Wohnräumen lohnt sich eher der Sonos Sub (3. Generation).

