Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass die erste Staffel zu „Das Problem mit Jon Stewart ist gestartet“ auf Apple TV+ angelaufen ist. Nun steht die zweite Staffel in den Startlöchern und debütiert am heutigen Freitag auf Apples Video-Plattform.

„Das Problem mit Jon Stewart ist gestartet- Staffel 2“ startet auf Apple TV+

Der gefeierte Moderator, Autor, Produzent, Regisseur und Fürsprecher Jon Stewart, Empfänger des Mark Twain-Preises für amerikanischen Humor, führt mit Mitgefühl und Humor, während er mit der Apple Original-Serie tief in einige der beständigsten und tief verwurzelten Probleme unserer Zeit eintaucht. „Das Problem mit Jon Stewart“ untersucht komplexe Themen wie die Börse, den Klimawandel, die Erzielung von Rassengleichheit und Mainstream-Medien versus Sensationsgier durch die unterschiedlichen Perspektiven von Interessenvertretern, Experten und Einzelpersonen, die sich diesen Herausforderungen stellen.

In Staffel 2 warten wieder neue Problem auf Jon Stewart. Wir sind bis dato noch nicht in „Das Problem mit Jon Stewart ist gestartet“ eingetaucht, so dass wir uns kein Urteil erlauben können. Allerdings werden wir die zweite Staffel zum Anlass nehmen, um mal hineinzuschnuppern.