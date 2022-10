Am heutigen Freitag (07. Oktober 2022) feiert das iPhone 14 Plus seinen Verkaufsstart. Damit sind alle vier neuen iPhone-Modelle, die Apple im September angekündigt, ab sofort erhältlich. Nicht nur Apple selbst bietet das Gerät an, auch zahlreiche Händler haben das Gerät auf Lager (u.a. Amazon).

Amazon kann das iPhone 14 Plus sofort liefern

Anfang September hatte Apple im Rahmen der „Far Out“-Keynote das neue iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vorgestellt. Allerdings entschied man sich in Cupertino dazu, das iPhone 14 Plus etwas später als die anderen drei Modelle in den Handel zubringen. Nachdem am gestiegen Donnerstag die Review zum iPhone 14 Plus veröffentlicht wurden, feiert das Geräte heute seinen Verkaufsstart.

Genau wie beim 6,1 Zoll iPhone 14 setzt Apple auch beim 6,7 Zoll iPhone 14 Plus auf den A15 Bionic Chip mit 5-Core GPU, ein neues Zwei-Kamera-System, Unfallerkennung und einem bei Smartphones einzigartigen Sicherheitsdienst mit Notruf SOS über Satellit (die zuletzt genannte Funktion startet im November zunächst in den USA und Kanada). Zudem bewirbt Apple das iPhone 14 Plus mit der besten Batterielaufzeit bei einem iPhone.

Nicht nur Apple selbst liefert ab heute das iPhone 14 Plus aus, auch zahlreiche Händler verschicken diese oder haben diese zum Kauf vor Ort in den Regalen stehen. Bei Amazon sind alle fünf Farben und alle drei Speichergrößen sofort verfügbar.