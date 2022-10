Passend zum Wochenende hat Amazon eine Prime-Video-Aktion aufgelegt. Prime-Kunden können wieder zwischen einer Vielzahl an Leihfilmen entscheiden und müssen jeweils nur 0,99 Euro auf den Tisch legen.

Prime-Video: Leihfilme für je 0,99 Euro ausleihen

Von Zeit zu Zeit veranstaltet Amazon einen sogenannten Prime-Filmabend. An diesem Wochenende ist es wieder soweit und der Filmabend erstreckt sich sogar über drei Abende. Ab sofort und noch bis Sonntag können sich Prime-Kunden zahlreiche Filme für je 99 Cents ausleihen.

Wie in der Vergangenheit ist auch dieses Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Bei insgesamt 100 Filmen sollte dies auch keine echte Überraschung sein. Unter anderem warten Brothers, The Northman, Die Häschen Schule, Schokolade & Liebe, JGA, King of Shake, Pixie, Come as you are, Ein Tollpatsch auf Abwegen und viele weitere Filme zur Auswahl.

Solltet ihr an diesem Wochenende keine Zeit haben, so stellt dies grundsätzlich kein Problem dar.. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.

-> Hier geht es direkt zum Prime-Filmabend