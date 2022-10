Nicht nur Apple bietet mittlerweile eine Vielzahl an Apple Watch Armbänder an, auch verschiedene weitere Hersteller haben spannende Apple Watch Armbänder im Portfolio. Nachdem wir uns in den letzten Jahren bereits das ein oder andere Armband näher angeguckt haben, haben wir nun zwei Armbänder von apfelband ausprobiert. Das Unternehmen ist zwar noch recht jung, blickt allerdings schon auf eine ziemlich erfolgreiche Vergangenheit.

Ausprobiert: Apple Watch Armbänder von apfelband

Der Apfelband-Webseite ist zu entnehmen, dass apfelband Anfang 2020 und zunächst nebenberuflich begründet wurde. Allerdings entwickelte sich das Ganze schnell von einem kleinen Instagram-Blog zu einem deutlich größeren Online-Shop mit Zubehör für die Apple Watch. Das Sortiment wurde erweitert und Anfang 2021 war die apfelband GmbH geboren. Kurz darauf wurde auch schon das erste Versandlager eröffnet und mittlerweile blickt apfelband auf ein 12-köpfiges Team und über 190.000 Kunden. Mehrere Tausend Rückmeldungen auf Trustpilot, Review.io und Shopvote Co. zeigen, dass Kunden mit apfelband ziemlich zufrieden sind. Von 5 möglichen Punkten bzw. Sternen erreicht apfelband einen Wert von durchschnittlich 4,8.

Um uns selbst von den Produkten zu überzeugen, haben wir uns exemplarisch zwei Apple Watch Armbänder näher angeguckt.

Wendearmband Verto

Beim Wendearmband Verto handelt es sich nicht nur um ein Armband, sondern im übertrageneren Sinn um vier Armbänder. Wie der Name schon anklingen lässt, könnt ihr das Armband aufgrund des wendbaren Connectors beidseitig tragen. Das Armband bietet auf der Vorder- und Rückseite zwei unterschiedliche Farben, so dass insgesamt vier Farbkombinationen möglich sind. Zum Preis von 35,99 Euro stehen sieben Veto-Wendearmbänder zur Auswahl. Gleichzeitig könnt ihr euch für zwei unterschiedliche Größen entscheiden, sodass die Armbänder grundsätzlich mit allen aktuellen Apple Watch kompatibel sind.

Die Magnete hinterlassen einen starken Eindruck, so dass man nicht das Gefühl bekommt, dass das Armband bei jedem Wackler direkt vom Handgelenk fällt.

Milanese Loop Armband

Das zweite Armband, welches wir ausprobiert haben, ist das Milanese Armband. Im Endeffekt ein Klassiker. apfelband setzt auf mehr Farben als das Apple Original, so dass ihr das Milanese Loop Armband passend zur eurer Apple Watch in fünf Farben und in zwei Größen bestellen könnt. Das Milanese-Armband verfügt über ebenfalls über einen starken Magnet, der für einen sicheren Halt sorgt und stufenlos einstellbar ist. Der Preis liegt bei 22,99 Euro. Der Versand ist übrigens – genau wie beim Verto-Armband – kostenlos.

Falls ihr auf der Suche nach einem Apple Watch Armband seid und nicht zwingend auf ein Apple Original Armband zum Apple Original-Preis angewiesen seid, so werft einen Blick bei apfelband vorbei und entschiedet, ob ihr nicht dass passende „Upgrade“ für eure Apple Watch findet.