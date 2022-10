Normalerweise sind wir es ja gewohnt, dass die Apple Watch auf Gesundheitsrisiken hinweist oder im richtigen Moment Notfallmeldungen absetzt. Heute haben wir jedoch einen Erlebnisbericht der anderen Art. Dieses Mal wird der cleveren Uhr zugeschrieben, dass sie einen wichtigen Hinweis auf eine Schwangerschaft gegeben hat.

Erhöhte Herzfrequenz gibt Hinweis auf Schwangerschaft

Der Erlebnisbericht wurde von einer Apple Watch-Nutzerin auf Reddit geteilt. Nach Angaben der 34-jährigen Frau wurde sie misstrauisch, dass etwas anders war, als die Smartwatch anzeigte, dass ihre durchschnittliche Ruheherzfrequenz innerhalb weniger Tage erheblich gestiegen war. „Normalerweise liegt meine Ruheherzfrequenz bei etwa 57, aber meine Herzfrequenz ist auf 72 gestiegen“, so die Nutzerin.

Es gibt viele Gründe, warum die Herzfrequenz eines Menschen erheblich ansteigt. Zunächst glaubte die Frau, dass sie an COVID-19 erkrankt sein könnte, da bei manchen Menschen eine schnelle Herzfrequenz zu den Symptomen gehört, doch ein COVID-Test zeigte ihr, dass dies nicht der Fall war. Es schien sich auch nicht um eine normale Erkältung zu handeln. Daraufhin fand sie im Internet einige Artikel, in denen stand, dass auch schwangere Frauen in den ersten Wochen der Schwangerschaft eine beschleunigte Herzfrequenz feststellen können. „Ich las, dass dies manchmal in der Frühschwangerschaft vorkommt, und tatsächlich war der Test sofort positiv“, fügte sie hinzu.

Nachdem die Frau eine Klinik aufgesucht hatte, um einen Schwangerschaftstest zu machen, bestätigte ein Arzt, dass sie in der vierten Woche schwanger war. Die Apple Watch verfügt nicht über eine offizielle Funktion zur Erkennung einer Schwangerschaft, aber es ist interessant zu sehen, wie die Uhr allein durch die Veränderung der durchschnittlichen Herzfrequenz feststellte, dass etwas anderes als gewöhnlich vor sich ging. Zum Abschluss gibt die werdende Mutter den Tipp: