Das iPhone SE 4 wird ein 6,1 Zoll LCD-Display mit einer „Notch“-Displayaussparung im oberen Bereich des Displays erhalten. So prognostiziert es zumindest Display-Analyst Ross Young von Display Supply Chain Consultants (DSCC).

iPhone SE 4 soll 6,1 Zoll LCD-Display mit Notch erhalten

Das iPhone SE gilt als Einsteiger-iPhone. Es bietet eine etwas ältere Technik und wird deutlich preiswerter als die Flaggschiff-Modelle angeboten. Nun hat der renommierte Display-Analyst Young Ross (via Macrumors) seine Prognose zur vierten Generation des iPhone SE angepasst. Im vergangenen Herbst sprach er davon, dass Apple die Ankündigung eines neuen iPhone SE Modells für das Jahr 2024 plant und bei diesem auf ein 5,7 bis 6,1 Zoll Display mit runder Displayaussparung für die Frontkamera setzen wird.

Im Nachhinein betrachtet könnte dies ein Hinweis darauf gewesen sein, dass Apple darüber nachgedacht hat, die Dynamic Island auf das iPhone SE zu bringen. Im Jahr 2024 dürften alle vier Flaggschiff-Modelle über die pillenförmige Displayaussparung mit Dynamic Island verfügen und das iPhone SE 4 hätte sich anschließen können.

Nun hat Young jedoch seine Prognose dahingehend angepasst, dass er damit rechnet, dass das iPhone SE 4 über ein 6,1 Zoll LCD Display mit einer Notch (wie wir sie vor dem iPhone 14 Pro kannten) setzt.

Ob dies zwangsläufig bedeutet, dass Apple beim kommenden iPhone SE 4 auf Touch ID verzichtet und auf Face ID und somit eine Gesichtserkennung setzt, ist nicht bekannt. So könnte Apple zwar auf ein komplett neues Design mit All-Screen-Display setzen, aus Kostengründen könnte man jedoch weiterhin auf Touch ID setzen und den Fingerabdrucksensor – genau wie beim iPad mini und iPad Air – im Ein-Aus-Schalter unterbringen. Zumindest gab es in der Vergangenheit mehrere Thesen – unter anderem von Ming Chi Kuo – die genau in diese Richtung gingen. In jedem Fall scheint Apple beim iPhone SE 4 größere optische Anpassungen vorzunehmen, so dass sich das Ganze optisch ein Stück weit in Richtung iPhone XR entwickelt.