Ende letzen Monats kündigte Amazon ein neues 48-Stunden-Event für Prime-Mitglieder an, um noch vor der Weihnachtssaison eine Vielzahl an exklusiven Angeboten und Rabatten von Top Marken in allen Kategorien anzubieten. Genau dieses Shopping-Event ist vor wenigen Augenblicken gestartet. Zwei Highlights haben wir für euch. Ihr konnte euch Audible 90 Tage gratis und Amazon Music Unlimited 4 Monaten kostenlos sichern.

Es geht los: Amazon 48-Stunden-Event

Amazon hat zum ersten Mal „Prime Exklusive Angebote“ angekündigt, ein zweitägiges globales Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder. Die Aktion ist soeben gestartet und läuft bis zum 12. Oktober um 23:59 Uhr in 15 Ländern gleichzeitig: Österreich, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Türkei, Großbritannien und die USA.

‘Prime Exklusive Angebote’ ermöglicht Prime-Mitgliedern einen frühzeitigen Zugang zu tausenden exklusiven Deals von Top-Marken. Das Shopping-Event beinhaltet Angebote aus allen Kategorien – darunter Elektronik, Spielzeug, Beauty, Fashion und Haushalt.

Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/Prime 30 Tage lang gratis nutzen.

-> hier geht es direkt zum Amazon 48-Stunden-Event