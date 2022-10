Apple Original Films hat bekannt gegeben, dass der animierte Kurzfilm „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ am ersten Weihnachtsfeiertag auf Apple TV+ erscheinen wird. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch des Autors Charlie Mackesy und wird unter anderem von Apples ehemaligen Chef-Designer Jony Ive produziert.

„Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ auf Apple TV+

Der klassisch animierte Film „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ erzählt die Geschichte des gleichnamigen internationalen Bestsellers. Der Film folgt einer besonderen Freundschaft, die sich zwischen dem Jungen mit den Tieren aufbaut. Zusammen versuchen sie ein Zuhause für den Jungen zu finden. Apple beschreibt die Handlung folgendermaßen:

„Eine Geschichte über Güte, Freundschaft, Mut und Hoffnung für Zuschauer jeden Alters in einem herzerwärmenden Zeichentrickfilm-Klassiker nach dem Buch ‚Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd‘ von Charlie Mackesy. Die herzerwärmende und zu Herzen gehende Reise folgt der unwahrscheinlichen Freundschaft eines Jungen, eines Maulwurfs, eines Fuchses und eines Pferdes, die gemeinsam auf der Suche nach dem Zuhause des Jungen sind.“

In dem Film werden nicht nur Mackesys unverwechselbare Illustrationen mit handgezeichneten Animationen zum Leben erweckt, es werden auch einige prominente Stimmen zu hören sein. Mit dabei: BAFTA-Preisträger Tom Hollander („The Night Manager“) als der Maulwurf, der Golden-Globe- und SAG-Award-Gewinner Idris Elba („Luther“) als der Fuchs, der Golden-Globe-Preisträger Gabriel Byrne („All Things Bright and Beautiful“) als das Pferd und der Newcomer Jude Coward Nicoll als der Junge. Der Film wird in Zusammenarbeit mit der BBC präsentiert.

„Die Verfilmung von ‚Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd‘ mit meinem unglaublich talentierten Animationsteam war eine magische Reise“, sagt Autor Charlie Mackesy, „ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so weit kommen würde, aber es ist sehr herzerwärmend, dass die Geschichte zu Weihnachten erhältlich sein wird. Ich hoffe wirklich, dass es ein wenig Freude, Lachen und Trost bringt“.

Im Produzenten-Team findet sich dann auch gleich ein alter Bekannter von Apple wieder. So steht neben Woody Harrelson auch Jony Ive auf der Liste der ausführenden Produzenten. Ive ist der ehemalige Design-Chef von Apple, der nach seinem Ausscheiden die Designfirma LoveFrom gründete. J.J. Abrams und Hannah Minghella von Bad Robot sind ebenfalls für die Produktion verpflichtet worden, während Peter Baynton und Charlie Mackesy Regie führen werden. Ebenfalls mit an Bord sind Matthew Freud und Cara Speller von NoneMore Productions.

Der Film wird in Zusammenarbeit mit der BBC präsentiert, die „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ in Großbritannien erstmals zeigen wird; außerhalb Großbritanniens wird der Film zu Weihnachten ab dem 25. Dezember auf Apple TV+ verfügbar sein.