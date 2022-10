In den frühen Morgenstunden ist das 48-Stunden-Event auf Amazon gestartet. Bis zum 12. Oktober 23:59 Uhr könnt ihr kräftig sparen. Auch BOWFLEX ist mit von der Partie. Ihr erhaltet nicht nur bis zu 40 Prozent Rabatt auf verschiedene Hometraining Gadgets, sondern auch ein Jahr die geräteübergreifende Fitnessplattform JRNY ein Jahr lang kostenlos. Dies dürfte für Techies und App-Interesierte besonders spannend sein.

BOWFLEX: bis zu 40 Prozent Rabatt auf Hometraining Gadgets

Hometraining hat während der Pandemie einen enormen Schub erlebt, auch wenn das Ganze zuletzt wieder ein wenig abgeflacht ist, nutzen zahlreiche Nutzer die heimischen vier Wände um sich fit zu halten. Der Winter und die nächsten Hometrainings-Einheiten kommen. Im Rahmen des aktuellen 48-Stunden-Events auf Amazon hat BOWFLEX kräftig an der Preisschraube gedreht und die hauseigenen Hometraining Gadgets drastisch im Preis gesenkt. Eine Übersicht findet ihr im Amazon BOWFLEX-Store.

Angebot Bowflex Unisex Adult Selecttech 552i Hantel, Schwarz/Rot,Einheitsgröße EU Das Hantelsystem der Marke Bowflex ersetzt bis zu 15 verschiedene Hanteln (pro stuck) und bietet...

Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Angebot Bowflex Selecttech Kettlebell Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Ersetzt bis zu 6 verschiedene Kettlebell

Highlights

1 Jahr komplett kostenlos: Zugang zur geräteübergreifenden Fitnessplattform JRNY

Wir wären kein Technisches-Blog, wenn wir euch einfach nur „irgendwelche“ Hometraining Gadgets präsentieren würden. Spannend ist in diesem Zusammenhang in jedem Fall für alle Techies und App-Interessierten der Zugang zur geräteübergreifenden Fitnessplattform JRNY. Diesen erhalten ihr aktuell für ein Jahr kostenlos dabei (normalerweise kostet dieser monatlich 19,99 EUR bzw. 154,90 EUR pro Jahr). Ihr erhaltet trainergeführte Videos, mit „Explore the World“ schon über 200 virtuelle Trainingsstrecken, bis hin zu Yoga und Pilates sowie für die Cardiogeräte der Marken virtuelle Personal-Trainer auf KI-Basis.

-> Hier geht es direkt zu den Bowflex-Angeboten