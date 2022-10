Wenn ihr „Ted Lasso“ gesehen habt, erinnert ihr euch sicher an Bantr, eine fiktive Dating-App, die in der Apple TV+ Serie vorgestellt wird. In der Serie setzt Bantr voraus, dass Nutzer chatten, ohne Fotos voneinander zu sehen, so dass sie eine Verbindung allein auf der Grundlage ihrer Gespräche aufbauen können. Nun setzt die Dating-App Bumble in Partnerschaft mit Apple TV+ das Bantr-Erlebnis in der Realität um.

Fiktive App wird von Bumble umgesetzt

Wie Bumble bekannt gegeben hat, werden die Nutzer des Dienstes vom 13. Oktober bis zum Ende des Jahres jeden Donnerstag um 19 Uhr Ortszeit zu einem besonderen Event in Bantr Live eingeladen.

Inspiriert von „Ted Lasso“ werden teilnehmende Nutzer bei dem Live-Event automatisch mit einem anderen Nutzer zusammengebracht. Diese Person wird passend zum Standort, Alter und Geschlecht des Nutzers ausgewählt, aber das einzige, was auf ihrem Profil sichtbar ist, ist ihr Name. Dann bleiben sportliche drei Minuten Zeit, sich zu unterhalten, ohne dass Profilinformationen oder Fotos ausgetauscht werden sollen. Nach Ablauf der drei Minuten werden die Nutzer gefragt, ob sie weiter in Kontakt bleiben wollen. Wenn beide auf „Ja“ tippen, werden sie zusammengebracht.

Um im Zuge der Zusammenarbeit mit Apple einen möglichen Mehrwert zu bieten, können Bumble-Nutzer innerhalb der App ein kostenloses zweimonatiges Probeabonnement für Apple TV+ einlösen, sofern sie noch nicht den Dienst abonniert haben.

Die Idee bietet Apple eine Gelegenheit, seine stärkste TV+ Serie prominent zu bewerben. Bantr Live ist jedoch nur für Bumble-Nutzer in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien verfügbar. In Deutschland bleiben Bumble-Nutzer, die es Rebecca aus „Ted Lasso“ gleichtun wollen, leider bis auf Weiteres solo.