Das Wachstum des Mac-Geschäfts kennt kein Halten. Obwohl sich der PC-Markt schon seit geraumer Zeit in Schwierigkeiten befindet, kann Apple regelmäßig ein Wachstum erzielen. Das konnte das Unternehmen auch im dritten Quartal mit einem Anstieg der Auslieferungen um 40,2 % im Jahresvergleich eindrucksvoll demonstrieren.

Apple weiter auf Erfolgskurs

Laut dem „Worldwide PC Shipments Tracker“ von IDC erreichte im Q3 2022 der gesamte PC-Markt 74,2 Millionen ausgelieferte Einheiten, ein Rückgang von 15 % im Vergleich zum gleichen Quartal vor einem Jahr.

Apple blieb mit 10,06 Millionen Auslieferungen in diesem Quartal auf dem vierten Platz. Das Ergebnis stellt eine Steigerung gegenüber dem dritten Quartal 2021 dar, in dem das Unternehmen 7,17 Millionen Geräte ausliefern konnte. Das Wachstum in einem rückläufigen Markt bedeutet auch, dass Apple seinen Marktanteil von 8,2 % in Q3 2021 auf 13,5 % in Q3 2022 steigern konnte. Angesichts der geschätzten Zahlen werden die Mac-bezogenen Gewinne von Apple bei der anstehenden Bilanzvorlage am 27. Oktober wahrscheinlich einen kräftigen Sprung nach oben machen.

Vor Apple platziert, verzeichnete der Spitzenreiter Lenovo einen Rückgang der Auslieferungen um 16,1 % auf 16,9 Millionen Einheiten, HP einen Rückgang von 27,8 % auf 12,7 Millionen Einheiten und Dell einen Rückgang von 21,2 % auf 11,96 Millionen Einheiten. Der fünftplatzierte Asus verzeichnete ebenfalls einen Rückgang um 7,8 % auf 5,5 Millionen ausgelieferte Geräte.

Die Verbrauchernachfrage auf dem PC-Markt ist weiterhin gedämpft. Der Rückgang konnte jedoch mit Hilfe von verstärkten Werbeaktivitäten der Unternehmen abgemildert werden, so IDC Research Manager Jitesh Ubrani.

Obwohl der Markt insgesamt im Jahresvergleich gesunken ist, weist IDC darauf hin, dass die Liefermengen immer noch „deutlich über dem Niveau vor der Pandemie“ liegen, einer Zeit, in der die PC-Liefermengen „größtenteils durch kommerzielle Auffrischungen aufgrund des sich abzeichnenden Endes des Supports für Windows 7 angetrieben wurden.“