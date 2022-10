Apple Music steht ab sofort für die Xbox zur Verfügung (wir berichteten). Dies ist allerdings nicht die einzige Neuigkeit, die Microsoft am heutigen Tag bereit hält. So werden auch Apple Music, Apple TV und die iCloud-Fotos-Integration direkt in Windows verfügbar sein.

Integration von Apple Apps in Windows 11

Microsoft hat heute nicht nur das Surface Pro 9, den Surface Laptop5 sowie Surface Studio 2+ vorgestellt, es gibt auch Neuigkeiten zur Integration von Apple Apps in Windows 11. Microsoft arbeitet stetig daran, den Alltag am PC zu erleichtern. So werden fortlaufend Barrieren beseitigt, um die nahtlose Verbindung über Plattformen und Geräte hinweg sicherzustellen.

Nun wird es einfacher denn je auf iPhone-Fotos und -Videos sowie auf die Unterhaltungsangebote von Apple auf Xbox- und Windows-Geräten zuzugreifen. Durch eine neue Integration mit iCloud und der Fotos-App in Windows 11 könnt ihr auf alle Lieblingsfotos und -videos eures iPhones direkt über die Fotos-App zugreifen. Dazu muss lediglich die iCloud für Windows-App aus dem Microsoft Store installiert werden.

Neben den neuen Möglichkeiten rund um die Fotos wird auch das Unterhaltungsangebot erweitert. Die Apple TV App ist bereits auf Xbox verfügbar und ab heute wird auch Apple Music für Xbox verfügbar sein. Apple Music und die Apple TV App werden nächstes Jahr ebenfalls auf Windows verfügbar sein. Vorabversionen dieser Apps werden in Kürze im Microsoft Store zur Verfügung stehen. Schon bald können Lieblingslieder, Wiedergabelisten und mehr von Apple Music gehört und Lieblingsserien und -filme von Apple TV+ direkt über den Windows-PC ansehen werden.