DAZN und die Deutsche Telekom haben heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) getroffen haben, um in den kommenden Jahren die Frauen-Fußball-Bundesliga sowie die 3. Liga streamen.

Die Telekom hat bei der Ausschreibung der Medienrechte der 3. Liga sowie der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwei Volltreffer gelandet. Das Bonner Unternehmen und der (DFB) haben sich für beide Spielklassen auf die Verlängerung ihrer Partnerschaft bis einschließlich der Spielzeit 2026/2027 geeinigt.

Fußball-Fans können sich auf hochklassige Begegnungen in Kombination mit unterhaltsamer Berichterstattung freuen – alle 380 Spiele der 3.Liga live und exklusiv sowie alle 132 Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gibt es co-exklusiv nur bei MagentaSport.

MagentaSport bündelt mittlerweile eine Vielzahl an Sportinhalten und zeigt rund 2.000 Spielen aus Fußball, Eishockey, Basketball und weiteren Sportarten.

DAZN hat heute ebenso verkünden, dass man sich die Live-Rechte an allen Spielen der Frauen-Bundesliga ab der Spielzeit 2023/24 bis 2026/27 für alle Fans in Deutschland gesichert hat.

DAZN schreibt

Zu einem Zeitpunkt, an dem der professionelle Frauensport weiterhin um mehr Aufmerksamkeit kämpft, wird DAZN neben der UEFA Women’s Champions League ab der nächsten Spielzeit auch die höchste Spielklasse in Deutschland übertragen und somit dazu beitragen den Sport nachhaltig zu fördern. Die Entwicklung der UEFA Women’s Champions League auf DAZN und der regelrechte Hype um die Frauen-Europameisterschaft im Sommer 2022 hat gezeigt, dass das Interesse für Frauen-Fußball da ist. Mit den Live-Übertragungen der beiden wichtigsten Vereinswettbewerbe in Deutschland wird DAZN ab 2023/24 zur Heimat des Frauenfußballs.