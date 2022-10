Apple-Geräte stehen nach wie vor an der Spitze der Kaufpräferenzen von Teenagern in den USA. Dies geht aus neuen Daten hervor, die das Investmentunternehmen Piper Sandler für seine jüngste halbjährliche Umfrage unter Teenagern gesammelt hat.

Die neueste Umfrage von Piper Sandler macht deutlich, dass Apple in den Köpfen von Teenagern und jungen Erwachsenen nach wie vor eine wichtige Marke ist. Dem Bericht zufolge besitzen 87 % der befragten Teenager in den USA jetzt ein iPhone. Auch die Kaufabsicht für ein iPhone ist bei Teenagern mit 88 % sehr hoch.

„Sowohl die 87 % iPhone-Besitzer als auch die 88 % Kaufabsichten für ein iPhone sind nahe an einem Rekordhoch für unsere Umfrage“, gibt das Unternehmen in seinem vollständigen Bericht an. „Wir glauben, dass die erhöhte Durchdringung und die Kaufabsichten angesichts des fortgeschrittenen Premium-Smartphone-Marktes wichtig sind.“