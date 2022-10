Apple hat in den USA eine Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Goldman Sachs für eine neue Apple Card-Funktion angekündigt. In einer Pressemitteilung erklärt das Unternehmen, dass Nutzer der Apple Card ihre Daily Cash Prämien (Apples Cashback) automatisch auf ein „hochverzinsliches“ Sparkonto von Goldman Sachs einzahlen lassen können. Nutzer werden dabei in der Lage sein, den Stand dieses Sparkontos direkt in der Wallet-App zu verfolgen. Es fallen keine Gebühren, Mindesteinzahlungen oder Mindestguthaben an.

Sparkonto für Cashback

Apple gibt an, dass die neue Sparkonto-Option „in den kommenden Monaten“ in den USA verfügbar sein wird, hat aber nicht verraten, wie hoch der Zinssatz für Daily Cash-Guthaben sein wird. Das bereits von Goldman Sachs angebotene Online-Sparkonto hat derzeit einen effektiven Jahreszins von 2,15 Prozent.

Wie bei allen Apple Card-Funktionen werden die Nutzer die Option über die Wallet-App verwalten können. Sobald das Konto eingerichtet ist, wird das gesamte Daily Cash-Guthaben, das ab diesem Zeitpunkt eingeht, automatisch auf das Konto eingezahlt, es sei denn, der Nutzer entscheidet sich dafür, es weiterhin auf seiner Apple Cash Karte zu belassen. Die Nutzer können jederzeit ändern, wohin ihr Daily Cash gesendet wird.

Die Apple Card bietet 2 Prozent Daily Cash für jeden mit Apple Pay getätigten Einkauf und 3 Prozent Daily Cash für Einkäufe mit Apple Pay bei ausgewählten Einzelhändlern, darunter Apple, Uber, Uber Eats, Walgreens, Nike, Panera Bread, T-Mobile, ExxonMobil und Ace Hardware.

Apples Kreditkarte wurde im Jahr 2019 in den USA eingeführt. In Deutschland und anderen Ländern lässt die Apple Card noch auf sich warten. Hinweise auf eine Markterweiterung gab es bereits einige, bisher hielt sich das Unternehmen jedoch zurück und konzentrierte sich auf den Heimatmarkt.