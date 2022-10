Gerüchten zufolge plant Apple den Übergang zur OLED-Technologie für künftige iPad-Modelle. Dabei könnte eine „hybride“ OLED-Technologie zum Einsatz kommen, die sowohl starre als auch flexible OLED-Panel-Materialien kombiniert. Einem neuen Bericht von DigiTimes zufolge, könnte Apple ab 2024 die neue OLED-Technologie in iPads einsetzen, was schlankere Geräte ermöglichen soll und gleichzeitig die Produktionskosten senken könnte.

Taiwan SMT steigt in die Apple-Lieferkette ein

Apple beschäftigt sich derzeit mit mehreren Display-Technologien für zukünftige Geräte. Das Unternehmen will sich angeblich nicht allein auf die flexible OLED-Technologie verlassen, die derzeit zum Beispiel in iPhones eingesetzt wird, da die Panels dazu neigen, sich zu verformen. Dieser Effekt macht sich umso stärker bemerkbar, je größer die Displays werden, was spätestens beim iPad zu Problemen führen könnte.

Die neue Hybrid-OLED-Technologie mit einer Mischung aus starren und flexiblen OLED-Panel-Materialien soll hier eine Lösung bieten. Obwohl die Technologie noch nicht ausgereift ist, haben sowohl Samsung als auch LG in dem Bereich große Fortschritte gemacht.

Die Wiederkehr des Gerüchts erscheint im Zusammenhang mit einem Bericht, der behauptet, dass Apple einen weiteren Fertigungspartner in seine Lieferkette aufgenommen hat. Taiwan Surface Mounting Technology (Taiwan SMT) soll das SMT-Verfahren für die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung des 12,9 Zoll iPad Pro und des MacBook Pro übernehmen.

Taiwan SMT steht nicht im direkten Zusammenhang zur Hybrid-OLED-Technologie. Die Einbeziehung von Taiwan SMT bedeutet jedoch laut DigiTimes, dass die Verwendung der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ausgeweitet werden soll, während Hybrid-OLED noch weiterentwickelt wird. Dies würde bedeuten, dass Apple wahrscheinlich noch bis 2024 weiterhin Mini-LED als Haupt-Display-Technologie verwenden wird.