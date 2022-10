Netflix kündigte heute die bevorstehende Einführung seines werbefinanzierten Angebots an, das seit einigen Monaten in Arbeit ist. Der neue Tarif „Basis-Abo mit Werbung“ wird unter anderem in Deutschland am 3. November starten und pro Monat 4,99 Euro kosten.

Vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde

Das neue „Basis-Abo mit Werbung“ soll den Großteil des gesamten Katalogs an Serien und Filmen des Dienstes enthalten, wobei ausgewählte Titel aufgrund von Lizenzbeschränkungen nicht verfügbar sein werden. Welche Serien und Filme fehlen, teilte Netflix nicht mit.

Die Zuschauer werden in dem Tarif vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde sehen, wobei jede Werbung zwischen 15 und 30 Sekunden lang ist. Die Werbung wird vor und während dem Programm eingeblendet.

Eine Download-Funktion wird es in dem Werbe-Tarif nicht geben. Die Auflösung soll 720p erreichen. Bei der Gelegenheit erhält auch der bisherige Basis-Tarif das überfällige Upgrade auf 720p. Hier waren Zuschauer bisher auf 480p-Auflösung beschränkt.

Damit bietet Netflix nun folgende Tarife an:

Basis mit Werbung: 720p, 1 Nutzer, 4,99 Euro pro Monat

Basis: 720p, 1 Nutzer, 7,99 Euro pro Monat

Standard: 1080p, 2 Nutzer, 12,99 Euro pro Monat

Premium: 4K, HDR, 4 Nutzer, 17,99 Euro pro Monat

Das Netflix „Basis-Abo mit Werbung“ wird am Donnerstag, dem 3. November eingeführt. Es wird in Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, Mexiko, Spanien, Großbritannien und den USA verfügbar sein.