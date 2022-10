Apples Shazam-App ist bekannt dafür, zielsicher einen Song zu erkennen. Apple nutzt die App auch immer mehr für Marketingzwecke. So haben wir schon den einen oder anderen Freimonat für Apple Music erhalten und neue Songs vorgeschlagen bekommen. Nun können Künstler über die App ihre Musik mit exklusiven Hintergrundbildern für das iPhone und die Apple Watch bewerben.

Apple hat in der Shazam-App einen neuen Bereich eingeführt, mit dem Nutzer ihr iPhone und ihre Apple Watch mit exklusiven Hintergrundbildern ihrer Lieblingskünstler gestalten können. Zu den ersten Musikern, die von der neuen Marketing-Möglichkeit Gebrauch machen, gehören Marco Mengoni und Tai Verdes.

hdtv tour watches and wallpapers with @shazam tap link for reminder https://t.co/Mptezan00v pic.twitter.com/BuXo0ILFZi

— Tai Verdes (@taiverdes) September 21, 2022