Mit „Shantaram“ startet heute eine neue Serie auf Apple TV+, mit „The Gardens Between“ steht ab sofort auch ein neuer Spieletitel auf Apples Spiele-Abo-Plattform Apple Arcade“ bereit.

Traditionell blicken wir am heutigen Freitag auf Apple Arcade und die dortigen Neuankömmlinge. In der Spielebeschreibung zu „The Gardens Between“ heißt es

Beste Freunde Arina und Frendt fallen in eine Reihe bunter, traumartiger Inselgärten voller Gegenständen aus ihrer Kindheit. Zusammen gehen sie auf ein emotionales Abenteuer, auf dem sie die Wichtigkeit ihrer Freundschaft entdecken: ihre Erinnerungen, was sie loslassen mussten und was sie nie hätten zurücklassen sollen.

Die Freunde sind verloren in einer geheimnisvollen Welt, in der Ursache und Wirkung nicht immer Sinn machen und die Zeit in alle Richtungen verfliegt. Manipuliere die Zeit, um Rätsel zu lösen und die Spitze jeder Insel zu erreichen. Erlebe mit dem Duo einige ihrer wichtigsten gemeinsamen Momente, lasse Konstellationen erstrahlen und entdecke eine bittersüße Geschichte.