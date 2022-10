Nach wie vor stellt sich die Frage, wann Apple die finale Version von iPadOS 16 in Form von iPadOS 16.1 sowie macOS Ventura veröffentlichen wird. Lange dürfte es nicht mehr dauern und ein weiteres kleines Indiz spricht dafür, dass beide Updates in der letzten Oktober-Woche freigegeben werden.

Von offizieller Seite heißt es nach wie vor, dass Apple im Laufe des Oktobers iPadOS 16 und macOS Ventura veröffentlichen wird. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass die Hälfte des Monats bereits nahezu vorbei ist. Exakt 17 Tage bleiben Apple noch, um seinem Versprechen nachzukommen.

Wie nun bekannt wird, werden Apple Software-Chef Craig Federighi und Apples Marketing-Chef Greg Joswiak zwei der Interviewpartner von Joanna Stern im Rahmen des The Wall Street Journal’s Tech Live-Events am 25. Oktober sein. Das Thema des Interviews ist mit „wird noch bekannt gegeben“ deklariert.

Ist es Zufall, dass Craig Federighi und Greg Joswiak am besagten Termin ein Interview gegeben? Zuletzt hieß es, dass Apple am 24. Oktober iPadOS 16 (iPadOS 16.1), macOS Ventura, iOS 16.1, watchOS 9.1. und tvOS 16.1 veröffentlichen wird. Parallel dazu könnte der Hersteller neue Macs und iPads per Pressemitteilung vorstellen, die in der Woche ab dem 24. Oktober im Handel erhältlich sind oder zumindest bestellt werden können. Am 27. Oktober gibt Apple zudem die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt. Könnte eine spannende letzte Oktober-Woche werden.

Slipped under the radar, but @gregjoz and Craig Federighi are speaking on Oct. 25th at the WSJ conference in Laguna Beach. Something tells me they will have plenty to discuss.

— Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2022