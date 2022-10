Ein brasilianisches Gericht hat Apple erneut zu einer Geldstrafe verurteilt, weil das Unternehmen iPhones nicht mit einem Ladegerät verkauft. Gegen Apple wurde eine Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen R$ (ca. 19,5 Millionen Euro) verhängt.

Brasilianisches Gericht verlangt von Apple, Ladegeräte mit iPhones zu bündeln

Der Streit rund um ein nicht mitgeliefertes Ladegerät beim iPhone geht in Brasilien in die nächste Runde. Apple hatte erklärt, dass beim Kauf eines iPhone kein Ladegerät mehr im Lieferumfang inbegriffen ist, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Dabei argumentierte Apple vor Gericht, dass viele Kunden bereits über Ladegeräte verfügen und dass das Unternehmen weiterhin Ladegeräte als Zubehör verkauft.

Das Gericht sah Apples umweltpolitische Erklärung nicht wohlwollend. „Es ist offensichtlich, dass der Beklagte unter dem Vorwand einer ‚grünen Initiative‘ den Verbrauchern den Kauf von Ladegeräten auferlegt, die zuvor zusammen mit dem Produkt geliefert wurden“, heißt es in dem Urteil.

Laut Reuters wird erwartet, dass Apple zusätzlich zur Geldstrafe iPhones mit Ladegeräten verkauft und allen Brasilianern, die ihre Produkte nach dem 13. Oktober 2020 gekauft haben, Ladegeräte zur Verfügung stellt. Bereits im September wies das brasilianische Justizministerium Apple an, den Verkauf von iPhones ohne Ladegerät einzustellen, und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 2,35 Millionen Euro, da Apple den Kunden angeblich ein unvollständiges Produkt geliefert habe. Apple kam dieser Anordnung nicht nach und legte gegen das Urteil Berufung ein. Auch gegen die aktuelle Entscheidung aus São Paulo will das Unternehmen Berufung einlegen.

Apple hat die Lieferung von Ladegeräten mit iPhones im Zuge der Einführung der iPhone 12 Modelle im Jahr 2020 eingestellt. In den meisten Ländern liefert Apple iPhones nicht mehr mit EarPods oder einem Ladegerät aus, sondern nur noch mit einem USB-C-auf-Lightning-Kabel.