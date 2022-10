Kürzlich ist die neue Drama-Serie „Shantaram“ exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Falls euch der Trailer noch nicht ausreicht, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob euch die neue Serie anspricht, oder nicht, so wartet ab sofort ein „First Look“-Video auf euch.

Apple TV+ veröffentlicht „Shantaram – First Look“

Die ersten drei Episoden zu Shantaram warten bereits auf euch. Bis zum 16. Dezember folgen immer freitags neue Folgen.

In „Shantaram“ begleiten wir Lin Ford (Charlie Hunnam), der aus einem australischen Gefängnis flieht, um sich anschließend in der Stadt Bombay zu verstecken. Einmal in Indien, führt die Reise durch eine Gesellschaft von Soldaten, Gangstern und Kriminellen, während Lin von seiner Vergangenheit verfolgt wird. Als er sich dann auch noch in eine rätselhafte und faszinierende Frau namens Karla verliebt, muss sich Lin zwischen Freiheit oder Liebe und den damit verbundenen Komplikationen entscheiden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In dem „First Look“-Video taucht ihr mit Charlie Hunnam und der Besetzung und Crew von Shantaram in die Entstehung der neuesten Apple Original Series ein – dem neuen Drama über die Suche eines Mannes nach Romantik, Abenteuer und Erlösung im indischen Bombay der 1980er Jahre.