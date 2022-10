Laut einer neuen Studie hat die Apple Watch ihre bisher höchste Halbjahres Attachment-Rate erreicht. In diesem Fall heißt das, dass der Prozentsatz der iPhone-Nutzer, die auch eine Apple Watch besitzen, noch nie so hoch war.

Während es bei der Apple Watch von Quartal zu Quartal Schwankungen gab, gibt Counterpoint Research an, dass auf das erste Halbjahr bezogen die Apple Watch in den USA mit 30 % die bisher höchste Attachment-Rate erzielt hat. Für das jüngste Quartal, Q2 2022, lag die Rate bei 29 % – während sie für Q1 2022 bei 36 % lag.

„Die Apple Watch hat ihre bisher höchste Attach-Rate in einem ersten Halbjahr in Nordamerika erreicht und liegt bei 30 %, gegenüber 10 % im Jahr 2015“, so ein Counterpoint-Sprecher gegenüber AppleInsider. „Die Apple Watch-Umsätze im Vergleich zu den iPhone-Umsätzen in Nordamerika sind ebenfalls gestiegen, da die Apple Watch immer beliebter wird.“