Kurz bevor wir euch in den heutigen Sonntag Abend entlassen, haben wir noch eine Meldung von Apple Music für euch, die Besitzer eines Mercedes-Maybach Modells EQS und EQS SUV sowie EQE und S-Klasse interessieren dürfte. 3D Audio von Apple Music mit Unterstützung für Dolby Atmos ist ab sofort erstmals als natives Erlebnis in Fahrzeugen von Mercedes-Benz verfügbar.

Apple Music und Mercedes-Benz bieten Autofahrern weltweit 3D Audio

Apple und Mercedes-Benz haben soeben bekannt gegeben, dass das vielgelobte 3D Audio von Apple Music mit Unterstützung für Dolby Atmos ab sofort erstmals als natives Erlebnis in Fahrzeugen von Mercedes-Benz verfügbar ist. Apple Music mit 3D Audio ist vollständig in das MBUX-Infotainmentsystem in den Mercedes-Maybach Modellen EQS und EQS SUV sowie EQE und S-Klasse integriert. Apple spricht dabei von einem Klang in Studioqualität, der besser ist als in jedem Konzertsaal, und von einem immersiven Hörerlebnis mit einem unvergleichlichen, mehrdimensionalen Sound und Klarheit.

„Die Klangqualität ist für Apple Music unglaublich wichtig, und deshalb freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz, um 3D Audio auf Apple Music erstmals nativ im Auto verfügbar zu machen“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats von Apple. „3D Audio revolutioniert die Art und Weise, wie Künstler:innen Musik produzieren und Fans Musik hören, und es ist ein Erlebnis, das man unmöglich in Worte fassen kann; man muss es selbst hören, um es wirklich einschätzen zu können. Gemeinsam mit Mercedes-Benz haben wir jetzt noch mehr Möglichkeiten, unseren Abonnent:innen auf der ganzen Welt ein völlig neues Musikerlebnis zu bieten.“

Mercedes-Benz Fahrerer, die bereits Apple Music abonniert haben, erhalten sofortigen Zugriff auf eine ständig wachsende Auswahl an Songs und Alben in 3D Audio von einigen der weltweit bekanntesten Künstler aller Genres, darunter Hip-Hop, Country, Latin, Pop und Klassik. Apple Music bietet zusätzlich kuratierte 3D Audio-Playlists, wie „Driving in 3D Audio“ und „Hip-Hop in 3D Audio“, in denen Hörer Songs ihrer Lieblingskünstler finden und entdecken können.