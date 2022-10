Der als „Majin Bu“ bekannte Leaker behauptet, dass Apple an einer komplett neuen Version von iMessage arbeitet, die eine neue Startansicht, Chat-Räume, Videoclips und mehr beinhalten soll. Die App bietet angeblich auch „neue Chat-Funktionen in AR“ und soll nächstes Jahr zusammen mit Apples Mixed-Reality-Headset veröffentlicht werden.

Mit iOS 16 wurde eine Reihe neuer Funktionen für Apples Nachrichten-App eingeführt, darunter die Möglichkeit, eine kürzlich gesendete Nachricht zu bearbeiten oder zu löschen, Unterhaltungen als ungelesen zu markieren sowie Einladungen zur Zusammenarbeit und Aktivitätsupdates zu erhalten. Laut einem Leak arbeitet Apple an einem noch größeren Update von iMessage.

Majin Bu hat im Zuge des Leaks ein Bild geteilt, das ein offensichtliches Mockup und keinen tatsächlichen Screenshot zeigt. Es gibt zahlreiche Fehler in den Bildern, die eindeutig auf ein hastiges Photoshop-Mockup hindeuten.

According with my resource, Apple is working on a new version of iMessage completely renewed. New home, chat rooms, video clips, and new chat features in AR. It should be released next year along with the new headset #Apple #AppleAR #iMessage pic.twitter.com/Wp2WT8apNX

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 14, 2022