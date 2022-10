Gerüchten zufolge ist Apple der Favorit für die Streaming-Rechte am NFL Sunday Ticket-Paket. Dennoch lässt die Verkündung eines Deals nun schon länger auf sich warten. Wie CNBC bestätigt, haben sich die Verhandlungen zwischen Apple und der NFL in den letzten Monaten verlangsamt. Grund seien bestehende Beschränkungen, mit denen sich Apple nicht anfreunden kann.

NFL Sunday Ticket braucht mehr Flexibilität

Laut CNBC ist Apple nicht daran interessiert, „einfach nur als Kanal für die Übertragung von Spielen zu fungieren“ und stattdessen umfassendere Partnerschaften mit Sportligen anstrebt. Im Juni kündigte Apple beispielsweise an, dass seine TV-App ab 2023 jedes MLS-Livespiel exklusiv streamen wird, ohne lokale Sperren oder Einschränkungen. Zudem werden MLS-Highlights, Analysen und andere Inhalte über die TV-App und Apple News verfügbar sein.

Wie Apples Service-Chef Eddy Cue vor kurzem erklärte, steckt das Geheimnis des Erfolgs in der Flexibilität. Auf einer Medienkonferenz in New York sagte Cue diese Woche, dass das Fehlen von vertraglichen Einschränkungen die Partnerschaft mit der MLS gedeihen lassen wird. CNBC behauptet nun, dass Apple diese Art von Flexibilität auch mit der NFL anstrebt, z. B. die Freiheit, Spiele weltweit anzubieten. Das wird auf Grundlage der aktuellen Rechtevergabe jedoch nur schwer umsetzbar sein.

Die Rechte für das NFL Sunday Ticket liegen derzeit noch bei DirecTV. Mit dem NFL Sunday Ticket können Zuschauer während der regulären Saison an jedem Sonntagnachmittag sogenannte „out-of-market“ Spiele sehen (d. h. die Spiele, die Zuschauer nicht im lokalen Fernsehen sehen können).

In früheren Berichten hieß es, die NFL wolle mehr als 2 Milliarden US-Dollar jährlich für die Sunday Ticket-Streaming-Rechte und erwartet zusätzlich eine Beteiligung an der Medienfirma der NFL. Eine Bekanntgabe eines neuen Partners sollte ursprünglich noch dieses Jahr bekannt gegeben werden. Ob dieser Zeitplan jetzt noch eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten.

Das NFL Sunday Ticket würde Apples wachsendes Portfolio an Live-Sportinhalten, die über die TV-App verfügbar sind, ergänzen. Apple ist bereits eine Partnerschaft mit der MLB eingegangen, um während der regulären Saison 2022 einen wöchentlichen „Friday Night Baseball“-Doubleheader auf Apple TV+ zu übertragen, während eine 10-jährige Partnerschaft mit der MLS nächstes Jahr beginnt. Es wurde auch berichtet, dass Apple ein Gebot für ein Paket von UEFA-Champions-League-Spielen in Betracht gezogen hat, das schließlich an CBS ging.