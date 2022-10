Etwas mehr als einen Monat ist es mittlerweile her, dass Apple iOS 16 veröffentlicht hat. Mit iOS 16.0.1, iOS 16.0.2 und iPadOS 16.0.3 hat Apple bereits drei Bugfix-Updates veröffentlicht. Nichtsdestotrotz steckt noch der ein oder andere Fehler im System. Bereits in der kommenden Woche könnte Apple mit der Freigabe von iOS 16.1 den nächsten Schwung an Fehlern beseitigen. Unter anderem könnte ein Fehler im Zusammen mit SIM-Problemen beseitigt werden.

Apple bestätigt „SIM wird nicht unterstützt“-Bug beim iPhone 14

Macrumors konnte ein Apple-internes Memo einsehen, mit dem der Hersteller einen Fehler einräumt, der dazu führt, dass einige Benutzer des iPhone 14 und iPhone 14 Pro möglicherweise eine Meldung mit dem Hinweis „SIM wird nicht unterstützt“ auf ihrem Gerät sehen. Weiter heißt es, dass der Fehler dazu führen kann, dass das Gerät nach der Meldung vollständig einfrieren kann. Apple untersucht den Bug bereits und bestätigt in dem Schreiben, dass es sich nicht um ein Hardwareproblem handelt. Kunden sollen sicherstellen, dass sie die neueste iOS-Version verwenden.

Als Zwischenlösung rät Apple seinen Kunden einige Minuten zu warten, um zu sehen, ob die Meldung verschwindet. Sollte dies nicht der Fall sein, sollen Kunden nicht versuchen, das Gerät wiederherzustellen. Stattdessen sollen sich Kunden an den Apple Support oder einen autorisierten Serviceanbieter wenden, um das Problem zu lösen.

Wie eingangs erwähnt, brachte iOS 16 vereinzelte Probleme mit, die Apple bereits mit 16.0.X Updates beheben konnte. Aktuell läuft die Beta-Phase zu iOS 16.1. Mit der Freigabe wird in der kommenden Woche gerechnet.