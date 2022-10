Am vergangenen Freitag lief das Staffelfinale zu „SEE- Staffel 3“. Ohne zuviel vorweg nehmen zu wollen, es lohnt sich. Begleitend wurde nun der Clip „SEE – The Final Chapter: An Unforgettable Journey“ auf YouTube veröffentlicht.

SEE – The Final Chapter: An Unforgettable Journey

SEE gehört für uns zweifelsfrei zu den besten Serien auf Apple TV+. Das letzte Kapitel ist mittlerweile geschrieben, da die Serie nach der dritten Staffel endet.

SEE spielt in einer brutalen und primitiven Zukunft, Hunderte von Jahren nachdem die Menschheit die Fähigkeit zu sehen verloren hat. In der dritten Staffel ist fast ein Jahr vergangen, seit Baba Voss seinen Erzfeind Edo besiegt und sich von seiner Familie verabschiedet hat, um abgelegen im Wald zu leben. Aber als ein trivantischer Wissenschaftler eine neue und verheerende Form von Waffen mit Sichtweite entwickelt, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, kehrt Baba nach Paya zurück, um seinen Stamm erneut zu beschützen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In ein eingebundenen Video begleitet ihr Jason Momoa zusammen mit der Besetzung und der Crew von SEE, während sie auf die Entstehung der Show zurückblicken und wie sie sich weiterhin für Inklusivität in allen Aspekten einsetzte.