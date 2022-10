In Kürze startet die NBA in ihre neue Saison. Genau genommen findet der Auftakt in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober mit den Philadelphia 76ers gegen die Boston Celtics und den Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors statt. Der Sport-Streaming-Anbieter DAZN ist in der Saison 2022/23 bei über 200 Spiele live mit von der Partie.

DAZN zeigt über 200 Spiele der NBA Saison 2022/23

Bei DAZN gibt es nicht nur Fußball, sondern auch viele weitere Sportarten zu sehen. Unter anderem ist DAZN der einzige Broadcaster, der über 200 NBA-Spiele live in Deutschland, Österreich und der Schweiz überträgt – inkl. der Play-Offs & Finals.

Zum Saison-Auftakt gibt es direkt einen absoluten Leckerbissen für Basketball-Fans. Die Philadelphia 76ers um die Superstars James Harden und Joel Embiid treffen um 01:30 Uhr auf die Vorjahresfinalisten Boston Celtics mit Jayson Tatum und direkt danach (Anpfiff 04:00 Uhr) die Los Angeles Lakers mit Dennis Schröder und Superstar LeBron James auf den amtierenden Champion, die Golden State Warriors um Finals-MVP Steph Curry. Viel besser kann eine neue Saison nicht starten.

Über die Saison bekommen Fans auf DAZN sowie über die linearen TV-Sender DAZN1 und DAZN2 auch weiterhin live und auf Abruf das umfangreichste Angebot an Premium-Basketball in der DACH-Region. In der Regular Season können Fans auf DAZN bis zu sieben Spiele pro Woche, also in der Regel ein Spiel pro Nacht und mindestens ein Spiel pro Spieltag in den Playoffs live sehen. Die Conference Finals und Finals überträgt DAZN komplett. Dazu kommen zahlreiche Interviews, Highlights, Magazine und NBA TV, der hauseigene, lineare 24/7-Sender der NBA. Darüber erhalten Fans auf DAZN täglich zum Beispiel Studio-Berichterstattung über die beste Basketballliga der Welt sowie zusätzlich einzelne Live-Spiele im US-amerikanischen Originalton.

