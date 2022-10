Es wird erwartet, dass Apple in den nächsten Tagen neue iPad- und iPad Pro-Modelle auf den Markt bringen wird. Im Vorfeld ist nun in den USA offenbar ein Case eines Drittanbieters für das iPad der 10. Generation verfrüht in den Regalen einer Target-Filiale gelandet.

iPad 2022 Case mit Apple Pencil 2 Halterung

Der Twitter-Nutzer @roeeban hat heute Fotos einer Hülle für eine noch nicht veröffentlichte Version des 2022er iPad der Einstiegsklasse veröffentlicht. Das Zubehör wurde von dem Hersteller Speck entworfen, der seit mehr als zehn Jahren Cases für Apple-Produkte herstellt und wahrscheinlich über Quellen innerhalb der Apple-Lieferkette verfügt, um Designdetails über kommende Geräte zu erhalten.

Das Case verfügt über eine Halterung für den Apple Pencil 2, was darauf hindeutet, dass das iPad der 10. Generation die neuere Version des Apple Pencil unterstützen wird. Das Vorgänger-iPad ist nur mit dem ersten Apple Pencil kompatibel. Der Umstieg auf die 2. Generation des Apple Pencil erscheint schlüssig, da es in den Gerüchten zum kommenden iPad heißt, dass es mit einem neuen Design mit flachen Seiten (ähnlich dem iPad Pro) aktualisiert wird. Die flachen Seiten deuten zumindest die Kompatibilität mit dem Apple Pencil 2 für kabelloses Laden an.

Zudem heißt es in der Gerüchteküche, dass das iPad der 10. Generation einen größeres 10,5 Zoll Display, einen USB-C-Anschluss und eine FaceTime-Kamera im Querformat bieten wird, während der Kopfhöreranschluss voraussichtlich entfernt wird. Es wird auch erwartet, dass das Gerät einen A14 Bionic-Chip und 5G-Unterstützung bei Mobilfunkmodellen bietet.

Hier ein Blick auf das besagte Case: