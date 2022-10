Spotify kündigte seine Pläne zur Einführung eines neuen HiFi-Angebots erstmals im Februar letzten Jahres an. Ursprünglich sollte die Möglichkeit, Musik in nicht komprimierter HD-Qualität zu streamen, „in ausgewählten Märkten“ bis Ende 2021 erfolgen. Wie Nutzer des Dienstes jedoch feststellen mussten, blieb die Einführung aus, während andere Dienste wie Apple Music und Amazon Music ihren High-Fidelity-Sound erfolgreich eingeführt haben. Nun gibt es einen Hinweis, dass Spotify ein teures Platin-Abo in Vorbereitung haben könnte, das die vermisste HiFi-Option beinhalten würde.

Umfrage deutet auf neuen Tarif hin

Spotify HiFi könnte endlich bald kommen, aber vielleicht nicht so, wie wir es erwartet haben. So berichtet ein Reddit-Nutzer, dass er nach der Kündigung seines Abonnements für den Streaming-Dienst eine Umfrage von Spotify erhalten hat, die auf die Möglichkeit eines Platin-Tarifs zu einem Preis von 19,99 US-Dollar pro Monat hinweist. Der Tarif soll unter anderem eine HiFi-Option bieten.

In der Umfrage wurde der Nutzer gefragt, ob er in den nächsten 30 Tagen zum Platin-Tarif wechseln würde, der die folgenden Funktionen bietet:

HiFi

Studio Sound

Headphone Tuner

Audio Insights

Library Pro

Playlist Pro

Limited-ad Spotify podcasts

Wenn die Umfrage authentisch ist, spielt Spotify mit dem Gedanken, einen Platin-Dienst einzuführen, der doppelt so teuer ist wie das derzeitige Premium-Abonnement und der nicht nur eine höhere Audioqualität, sondern auch einen Kopfhörer-Tuner, zusätzliche Wiedergabelisten- und möglicherweise Schnittstellen-Funktionen sowie begrenzte Werbung während Podcasts bietet.

Dies wäre in der Tat eine Abweichung von dem, was wir von einer Spotify HiFi-Option erwartet haben. Mit einer Abo-Gebühr von 20 US-Dollar läge der Preis deutlich über dem von Apple Music und Amazon Music, die beide verlustfreien und hochauflösenden Ton für 10 Dollar bzw. Euro pro Monat anbieten. Welchen Mehrwert die anderen Funktionen des Platin-Tarifs bieten, bleibt abzuwarten.