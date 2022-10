Vodafone meldet sich nicht nur regelmäßig zum Ausbau ihres Mobilfunknetzes zu Wort, auch zum sogenannten „Festnetz“ gibt das Düsseldorfer Unternehmen in regelmäßigen Abständen eine Wasserstandsmeldung ab. Zum Wochenauftakt hat Vodafone verkündet, dass man gemeinsam mit Altice die größte Glasfaser-Allianz der Republik schmiedet. Das gemeinsam Joint Venture soll 2023 an den Start gehen und 7 Milliarden Euro schwer sein. Bis zu 10Gbit sollen so im Kabel-Glasfasernetz möglich werden.

Vodafone Bauplan für Glasfaser Deutchland

Vodafone hat heute ein Milliarden-Projekt für schnelles Internet verkündet. Gemeinsam mit Altice schmiedet Vodafone die größte Glasfaser-Allianz Deutschlands. Das Ziel: Rund sieben Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse in den kommenden sechs Jahren. Rund 20 Prozent davon entstehen dort, wo kein eigenes Vodafone Netz verfügbar ist. Die Glasfaser-Leitungen sollen nach modernstem Standard bis in die heimischen vier Wände verbaut werden (FTTH). Dafür wird das künftige Joint Venture bis zu 7 Milliarden Euro in Glasfaser-Deutschland investieren. Die größte Glasfaser-Allianz wird ein Gemeinschaftsunternehmen, zu gleichen Teilen im Besitz von Vodafone und Altice. Schon im Frühjahr 2023 soll es offiziell losgehen – unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und Gremien.

Vodafone schreibt