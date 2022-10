Es gibt Neuigkeiten von Vodafone Mobilfunknetz. Dieses Mal informiert das Düsseldorfer Unternehmen allerdings nicht darüber, dass neue Mobilfunkmasten errichtet und bestehende Masten erweitert wurden, vielmehr hat Vodafone einen dynamischen Energiesparmodus im Mobilfunknetz gestartet. Wer sagen euch, was sich dahinter verbirgt.

Vodafone startet dynamischen Energiesparmodus im Mobilfunknetz

In der derzeitigen Energiekrise suchen Privatpersonen, Konzerne und Behörden nach kleinen und großen Maßnahmen, um den Energiebedarf so weit wie möglich zu senken. Auch Vodafone hat sich Gedanken dazu gemacht, wie Strom gespart kann. Den größten Hebel sieht das Unternehmen im Netzbetrieb.

Vodafone hat verkündet, den Energieverbrauch im Mobilfunknetz durch den Einsatz einer intelligenten Netzsteuerung reduzieren zu wollen. Dafür will der Digitalisierungskonzern den Energieverbrauch von Mobilfunk-Stationen dynamisch am Nutzungsverhalten und somit am tatsächlichen Bedarf ausrichten. Tests vom „dynamischen Energiespar-Modus“ an rund 100 Stationen sind gestartet. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) begleitet den Prozess mit Blick auf die Versorgungsauflagen. Im Winter soll die Technik dann an weiteren Stationen zum Einsatz kommen. Hochrechnungen weisen auf Einsparpotenziale von bis zu 30.000 Kilowattstunden am Tag hin. Die Netzqualität soll durch die Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Vodafone schreibt