Normalerweise machen wir euch immer freitags auf die Neuankömmlinge von Apple Arcade aufmerksam. In dieser Woche läuft es allerdings etwas anders und wir können euch schon am heutigen Dienstag ein neues Spiel präsentieren. Lange Rede, kurzer Sinn: Die NBA 2K23 Arcade Edition steht ab sofort bereit.

NBA 2K23 Arcade Edition startet auf Apple Arcade

Mit der NBA 2K23 Arcade Edition startet am heutigen Tag ein echter Kracher auf Apples Spiele-Abo-Plattform. Rechtzeitig zum NBA-Saisonstart erscheint NBA 2K23 und die diesjährige Arcade Edition bietet exklusiv den Modus The Greatest. Welcher NBA-Star ist der beste Spielmacher aller Zeiten, der beste Schütze, der beste Verteidiger? Apple Arcade-Spieler:innen können gegen Top-Athleten der 76. NBA-Saison antreten, darunter Devin Booker, Kevin Durant und Luka Dončić. Sie können sich außerdem mit den 20 „Greatest of All-Time“-NBA-Legenden messen, darunter Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Kevin Garnett und mehr.

Habt ihr Interesse an Basketball und seid ihr gleichzeitig Apple Arcade Abonnent? Dann wird es höchste Zeit, NBA 2K23 Arcade Edition auf euer iPhone, iPad, Mac oder Apple TV zu laden. Zweifelsfrei gehört die NBA 2K Serie zu den besten Basketball-Spielen.