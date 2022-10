In den letzten Wochen zeichnete sich bereits ab, dass Apple im Oktober auf eine Keynote verzichtet und stattdessen die neuen Produkte per Pressemitteilung ankündigen wird. Genau so ist es am heutigen Tag bekommen. Begleitend haben die Verantwortlichen allerdings eine „Mini Keynote“ als Video auf YouTube veröffentlicht.

Meet the all-new iPad and iPad Pro

Apple hat im Laufe des heutigen Tages das neue iPads und ein neues Apple TV 4K präsentiert. Alle Neuheiten können bereits über den Apple Online Store bestellt werden. Zum neuen iPad und iPad Pro hat Apple ein 9-minütiges Video veröffentlicht, mit dem der Hersteller auf die Highlights der jeweiligen Geräte und Funktionen eingeht.

Beim neuen iPad Pro setzt Apple unter anderem auf den M2-Chip, eine innovative Schwebefunktion für den Apple Pencil, ProRes Videoaufnahmen, superschnelles WLAN 6E und mehr.

Das komplett neu gestaltet iPad kommt in vier lebendigen Farben und zeichnet sich durch ein großes 10,9 Zoll Liquid Retina Display, dem leistungsstarken A14 Bionic Chip, fortschrittlichen Kameras, schnellen drahtlosen Verbindungen, USB-C, Unterstützung für das neue Magic Keyboard Folio und mehr aus.

-> Hier findet ihr die neuen iPads im Apple Online Store