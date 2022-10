Apple hat heute ein neues iPad Pro angekündigt. Die Neuerungen liegen unter anderem im neuen M2-Chip, in einer innovativen Schwebefunktion für den Apple Pencil, ProRes Videoaufnahmen, superschnellem WLAN 6E und mehr. Bereits in den letzten Jahren hatten wir mehrfach betont, dass die Hardwareleistung des iPad Pro sehr gut ist, während die Software noch deutlich Luft oben bietet. Nicht nur das kommende iPadOS 16, sondern auch neue Pro-Apps sollen die Lücke weiter schließen.

Apple kündigt neue Pro-Apps für das iPad an (u.a. DaVinci Resolve)

Am kommenden Montag erscheint zunächst einmal iPadOS 16 in Form von iPadOS 16.1 mit einer Vielzahl an Neuerungen. Unter anderem sorgt Stage Manager für ein komplett neues Multitasking-Erlebnis, bei dem Apps und Fenster automatisch organisiert werden und ihr schnell und einfach zwischen Aufgaben wechseln könnt. Noch in diesem Jahr wird Stage Manager auch um die vollständige Unterstützung für externe Displays mit Auflösungen von bis zu 6K erweitert werden. So können sich Nutzer den idealen Arbeitsplatz einrichten und mit bis zu vier Apps auf dem iPad und bis zu vier Apps auf dem externen Display arbeiten.

Im Rahmen der Ankündigung des neuen iPad Pro spricht Apple davon, dass die bahnbrechende Leistung des M2 eine unglaubliche Auswahl an Pro Apps für das iPad, darunter DaVinci Resolve, Adobe Photoshop, Affinity Publisher 2 iPad, Octane X, uMake und mehr, verbessert. Weiter heißt es, dass die Apps Octane X, Affinity Publisher 2 für iPad und DaVinci Resolve für iPad später in diesem Jahr erhältlich sind. Stellt sich nur noch die Frage, wann Final Cut Pro für iPad angekündigt wird.

