Am kommenden Freitag feiert die zweite Staffel zu „Acapulco“ ihren Start auf Apple TV+. Vorab haben die Verantwortliche nun die Weltpremiere in Los Angeles gefeiert. Unter anderem waren die Schauspieler Enrique Arrizon, Camila Perez, Chord Overstreet, Fernando Carsa auf dem Roten Teppich zu sehen.

„Acapulco – Staffel 2“: Weltpremiere in Los Angeles

Kürzlich veranstaltete Apple TV+ im The London West Hollywood Hotel in Los Angeles die Premierenveranstaltung für die zweite Staffel von „Acapulco“. Auf dem Roten Teppich waren unter anderem die Stars Enrique Arrizon (Máximo), Fernando Carsa (Memo), Camila Perez (Julia), Chord Overstreet (Chad), Vanessa Bauche (Nora), Regina Reynoso (Sara), Raphael Alejandro (Hugo) , Jessica Collins (Diane), Rafael Cebrián (Hector) und Carlos Corona (Esteban) zu sehen.

Die zweite Staffel knüpft unmittelbar an die erste Staffel an und erzählt die Geschichte des 20-jährigen Máximo Gallardo, dessen Traum wahr wird, als er den Job seines Lebens als Cabana-Junge im angesagtesten Resort in Acapulco, dem Las Colinas, bekommt. Auch dieses Mal muss sich Máximo Gallardo zahlreichen Herausforderungen stellen. Die Serie startet am 21. Oktober mit den ersten beiden Folgen. Anschließend folgen immer freitags bis zum 16. Dezember neue Episoden.