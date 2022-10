Apple wird den heutigen Dienstag nutzen, um das neue iPad Pro mit M2-Chip anzukündigen. Dies ist die Einschätzung des für gewöhnlich gut informierten Apple-Insiders Mark Gurman von Bloomberg.

Vergangenes Wochenende gab Mark Gurman zu verstehen, dass es sich nur noch um wenige Tage handelt, bis Apple das neue 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro präsentieren wird. Nun wird der Apple-Insider konkreter und prognostiziert, dass das Warten am heutigen Dienstag ein Ende hat. Es ist davon auszugehen, dass Apple am frühen Nachmittag das neue iPad Pro per Pressemitteilung bestätigen wird.

Beim Design wird es keine nennenswerten Änderungen, ein großes Re-Design wird es somit nicht geben. Es heißt, dass Apple beim neuen iPad Pro auf den selben M2-Chip setzen wird, der bereits beim aktuellen MacBook Air zum Einsatz kommt. Auch ein MagSafe-Anschluss ist im Gespräch. Ob, und wie Apple diesen realisieren wird, bleibt abzuwarten. Darüberhinaus dürfte es weitere punktuelle Verbesserungen geben.

Wirft man einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass das aktuelle iPad Pro dort ausverkauft hat. Dies ist ein weiteres Indiz für eine zeitnahe Ankündigung.

Neben dem iPad Pro könnte Apple am heutigen Tag ein neues iPad (10. Generation) ankündigen. Das neue Einsteiger-Modell soll über ein 10,5 Zoll Display, A14-Chip, USB-C Anschluss, 5G und Touch ID im Powerbutton verfügen. Erst gestern tauchte ein mutmaßliches Case auf, welches zum iPad 10 gehören soll.

In case it wasn’t obvious with the “days away” wording from Saturday, the launch should be tomorrow. https://t.co/moc5PU8hLk

— Mark Gurman (@markgurman) October 17, 2022