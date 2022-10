In dem aktuellen Leistungsbericht von Ookla ermittelte der Speedtest-Anbieter mobile und stationäre Breitband-Internetgeschwindigkeiten in den USA, wobei T-Mobile seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz beibehält. Im Zuge der Tests ergab sich auch eine interessante Erkenntnis. So konnte das iPhone 14 Pro und Pro Max deutlich schnellere Download-Geschwindigkeiten erzielen, als alle anderen Smartphones, darunter das iPhone 13 Pro und Samsung Galaxy S22+.

Schnellere Downloads mit dem iPhone 14 Pro

Das iPhone 14 Pro hat sich bereits zahlreichen Tests unterzogen, dabei zeigte sich vor allem eine Verbesserung der 5G-Geschwindigkeit. Die Ergebnisse zeigten, dass das Qualcomm X65-Modem im iPhone 14 Pro eine deutlich bessere Leistung bietet als das X60 im iPhone 13 Pro. Dies bestätigt nun auch der neue Q3-Leistungsbericht von Ookla.

Während die frühere Studie nur 5G-Geschwindigkeiten betrachtete, zeigt der Test von Ookla die durchschnittlichen 4G/5G-Geschwindigkeiten nach Gerät, wobei das iPhone 14 Pro Max mit 147,42 Mbit/s an der Spitze liegt und das iPhone 14 Pro mit 142,57 Mbit/s den zweiten Platz belegt. Samsungs Galaxy S22 Ultra kam mit 102,87 Mbit/s auf den dritten Platz, das iPhone 13 Pro Max landete bei 96,46 Mbit/s und das Galaxy S22+ kam mit 93,06 Mbit/s auf den fünften Platz. Das bedeutet, dass das iPhone 14 Pro Max in dieser Studie im Vergleich zum Galaxy S22+ und iPhone 13 Pro Max über 50 % schnellere durchschnittliche 4G/5G-Geschwindigkeiten aufweist.

Zudem zeigt sich in dem Test, dass die durchschnittlichen Upload-Geschwindigkeiten für das iPhone 14 Pro und Pro Max mit 17,07 bzw. 16,07 Mbit/s ebenfalls deutlich schneller sind als bei den anderen Modellen. Die anderen Spitzengeräte verzeichneten Upload-Durchschnittswerte von 10 bis 11 Mbit/s, womit die neuen iPhones wiederum bis zu 50 % schneller waren.