Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass YouTube Möglichkeiten auslotet, Videos in 4K und 8K nur noch Premium-Abonnenten zur Verfügung zu stellen. Dieses Experiment wurde nun allerdings als beendet erklärt.

Mehrere Nutzer berichteten vor Kurzem, dass sie keine YouTube-Inhalte mehr frei ansehen können, die höher als 1440p aufgelöst sind. Höhere Auflösungen befanden sich hinter einer Bezahlschranke und benötigten ein YouTube Premium-Abo.

Lange Rede, kurzer Sinn. Auf Twitter hat YouTube nun bestätigt, dass man dieses Experiment beendet hat. Alle Anwender sollten ab sofort wieder in der Lage sein, 4K-Inhalte anzugucken, ohne ein Premium-Abonnement besitzen zu müssen.

we’ve fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we’re here if you have other q’s

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022