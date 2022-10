Im Laufe des heutigen Tages hat Apple ein neues Apple TV 4K vorgestellt. Das neue Modell kann bereits über den Apple Online Store bestellt werden und ist ab dem 04. November erhältlich. Ein paar ergänzende Informationen zur neuen Generation haben wir noch für euch.

Apple bietet zwei unterschiedliche Modelle des neuen Apple TV 4K an und nur das „größere“ Modell unterstützt Ethernet und Thread.

Apple schreibt

Das neue Apple TV 4K ist in zwei Konfigurationen erhältlich: Apple TV 4K (Wi-Fi) mit 64 GB Speicher; und Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) mit Unterstützung für Gigabit Ethernet für schnelle Netzwerk- und Streamingverbindungen, das Thread Mesh Networking Protokoll, um noch mehr Smart Home Zubehör anschließen zu können, und mit doppelt so viel Speicherplatz für Apps und Spiele (128 GB).

[…]

Als Home Hub stellt Apple TV 4K eine sichere Verbindung zu kompatiblem Smart Home Zubehör her, darunter HomeKit Kameras, Lampen, Jalousien und mehr. Es ermöglicht Nutzer:innen, Szenen einzustellen und ihr Smart Home zu steuern, auch wenn sie nicht zu Hause sind, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass entsprechendes Zubehör automatisch funktioniert. Apple TV 4K ist auch ein wesentlicher Baustein für Matter, den neuen Standard für Smart Home Konnektivität, über den eine breite Auswahl an Geräten über verschiedene Plattformen hinweg reibungslos zusammenarbeiten und so dabei helfen, die wahre Vision eines intelligenten Zuhauses Wirklichkeit werden zu lassen.

Durch Unterstützung für Thread-Netzwerke verbindet Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) kompatibles Thread-basiertes Smart Home Zubehör zuverlässig und sicher.